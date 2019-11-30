الأهلي يصل إلى القاهرة بعد مباراة النجم الساحلي

وصلت إلى القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من تونس عقب مواجهة النجم الساحلي.



وخسر الأهلي بهدف دون رد مساء أمس الجمعة أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت على ستاد "رادس" بالحولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.



ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب العودة من تونس.





ويستأنف الأهلي تدريباته مساء غد الأحد على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بني سويف في كأس مصر.



ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة في دور اـلـ32 من بطولة كأس مصر.