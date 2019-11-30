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تسجيل صوتي جديد لصدام حسين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
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صدام حسين
صدام حسين
وكالات
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كشفت رغد صدام حسين، عن تسجيل صوتي جديد، نشرته مساء أمس الجمعة، عبر حسابها على موقع تويتر، وهو يهاجم المواليين لإيران.

 

وكان الرئيس العراقي الراحل، قد وجه في التسجيل الصوتي، رسالة للعراقيين قائلا: "كانوا يتصورون أن بإمكانهم أخذكم إلى طهران".

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، نشرت رغد التسجيل الصوتي، تزامنا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وبتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

 

ويضيف في المقطع الذي لم يتسن التأكد من تاريخه أو مناسبته بشكل مستقل: "يريدون أن يلحقوا العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وستزيدهم تلقين الدروس التي يستحقونها".

 

وامتدت الاحتجاجات الشعبية أمس الخميس إلى الأنبار التي تمثل ثلث مساحة البلاد، غربا، ونينوى شمالا، لدعم التظاهرات الكبرى في الوسط، والجنوب.

 

وخرج المئات من المتظاهرين في مدينة الفلوجة، وقضاء هيت، أبرز مدن محافظة الأنبار، غربي العراق، في اعتصام مساند للتظاهرات المستمرة في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وتنديدا بعمليات القتل الجماعي التي طالت المتظاهرين في ذي قار، جنوبي بغداد.

 

وقتل 20 متظاهرا، وأصيب العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

 

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

 

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