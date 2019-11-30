جوارديولا يطلب نجم ريال مدريد

دخل اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني حسابات بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانسشتر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.







وقالت صحيفة دون بالون الاسبانية الشهيرة أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع واحد من نجوم الدوري الإسباني الممتاز على رأس قائمة أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد طلب من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ترغب في جلب اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد في يناير القادم نظراً لكثرة غيابات اللاعب الدولي الاسباني دافيد سيلفا صانع ألعاب النادي الإنجليزي وإمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الحالي وقدرت إدارة النادي الإنجليزي سعر بيع عقد إيسكو بحوالي 40 مليون يورو، بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم وخروجه تمامًا من حسابات الفرنسي زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.