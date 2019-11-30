هايلي بيبر ترد على شائعة حملها



قضت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين – هايلي بيبر-، بعض الوقت في ميامي هذا الأسبوع مع زوجها جاستن بيبر، وتحدثت عبر إنستجرام لوقف شائعات الحمل.



وشوهدت هايلي البالغة من العمر 23 عامًا، وجاستن بيبر زوجها البالغ من العمر 25 عامًا، في مدينة فلوريدا، وهما يتسكعان عند المسبح، فيما كانا يستمتعان ببعض الطعام والشراب معًا، كما أن هايلي، التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، قضت وقتًا في التقاط الصور على شاطئ ميامي.



وإلى جانب صور الزوجين في المسبح والشاطئ معًا، ظهرت صورة أخرى على الإنترنت، وهايلي واضعة يدها على بطنها، وقادت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضع نظريات حول احتمال الحمل، مبنية فقط على وضع يدها.



ولكن بعد أن علمت هايلي بهذه السخافات، لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الإشاعات.



وقالت هايلي عن هذه الشائعة المنتشرة بكثرة عبر الإنترنت: "مضحك"، وأكملت قائلة أنها ليست حاملًا، هي فقط تحب الطعام.



وخلال الأسبوع الماضي، لمح بيبر عن رغبته في الحصول على طفلن خلال احتفاله بعيد ميلاد زوجته هايلي.



وكتب احتفالًا بعيد ميلادها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد، أنت تجعلينني أريد أن أكون أفضل كل يوم".



وكتب بيبر على إنستجرام، بجانب صور من حفل زفافهما في كارولينا الجنوبية: "الطريقة التي تعيشين بها حياتك جذابة جدًا، أنت تثيريني بكل الطرق".



كما لمح بيبر، إلى رغبتها في تأسيس أسرة عدة مرات على مدى العام الماضي، في أكتوبر الماضي، نشر بيبر مقطع فيديو، لأب يشارك لحظة جميلة مع طفل، وكتب بيبر إلى جانب الفيديو: "هذا شيء اتطلع اليه".



لكن يبدو أن هذا لم يحدث بعد، كما أوضحت هايلي بأنها ليست حامل.



لقد مر شهران منذ أن ربطت هايلي وبيبر العقدة في مراسم الزفاف الثانية، وفي حين تزوج الزوجان أول مرة في محكمة مدينة نيويورك في سبتمبر ٢٠١٨، قرَّرا أن يقيما احتفالا مع العائلة والأصدقاء بعد سنة، وهذه المرة، كان أحباؤهم يحاصرون هايلي وبيبر في عرس فخم في كارولينا الجنوبية.

