Advertisements
Advertisements
Advertisements

هايلي بيبر ترد على شائعة حملها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements

قضت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين – هايلي بيبر-، بعض الوقت في ميامي هذا الأسبوع مع زوجها جاستن بيبر، وتحدثت عبر إنستجرام لوقف شائعات الحمل.

وشوهدت هايلي البالغة من العمر 23 عامًا، وجاستن بيبر زوجها البالغ من العمر 25 عامًا، في مدينة فلوريدا، وهما يتسكعان عند المسبح، فيما كانا يستمتعان ببعض الطعام والشراب معًا، كما أن هايلي، التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، قضت وقتًا في التقاط الصور على شاطئ ميامي.

وإلى جانب صور الزوجين في المسبح والشاطئ معًا، ظهرت صورة أخرى على الإنترنت، وهايلي واضعة يدها على بطنها، وقادت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي إلى وضع نظريات حول احتمال الحمل، مبنية فقط على وضع يدها.

ولكن بعد أن علمت هايلي بهذه السخافات، لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الإشاعات.

وقالت هايلي عن هذه الشائعة المنتشرة بكثرة عبر الإنترنت: "مضحك"، وأكملت قائلة أنها ليست حاملًا، هي فقط تحب الطعام.

وخلال الأسبوع الماضي، لمح بيبر عن رغبته في الحصول على طفلن خلال احتفاله بعيد ميلاد زوجته هايلي.

وكتب احتفالًا بعيد ميلادها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد، أنت تجعلينني أريد أن أكون أفضل كل يوم".

وكتب بيبر على إنستجرام، بجانب صور من حفل زفافهما في كارولينا الجنوبية: "الطريقة التي تعيشين بها حياتك جذابة جدًا، أنت تثيريني بكل الطرق".

كما لمح بيبر، إلى رغبتها في تأسيس أسرة عدة مرات على مدى العام الماضي، في أكتوبر الماضي، نشر بيبر مقطع فيديو، لأب يشارك لحظة جميلة مع طفل، وكتب بيبر إلى جانب الفيديو: "هذا شيء اتطلع اليه".

لكن يبدو أن هذا لم يحدث بعد، كما أوضحت هايلي بأنها ليست حامل.

لقد مر شهران منذ أن ربطت هايلي وبيبر العقدة في مراسم الزفاف الثانية، وفي حين تزوج الزوجان أول مرة في محكمة مدينة نيويورك في سبتمبر ٢٠١٨، قرَّرا أن يقيما احتفالا مع العائلة والأصدقاء بعد سنة، وهذه المرة، كان أحباؤهم يحاصرون هايلي وبيبر في عرس فخم في كارولينا الجنوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 13 ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 14 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 14 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 14 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج هايلي بالدوين من حبيبها جاستن بيبر

أليك بالدوين يكشف حقيقة زواج هايلي بالدوين وجاستن بيبر

جاستن بيبر يؤكد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين

هايلي بالدوين تعلن زواجها من جاستين بيبر بهذه الطريقة

هكذا احتفلت هايلي بالدوين بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج (صور)

جاستين بيبر يؤجل حفل زفافه للمرة الثالثة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status