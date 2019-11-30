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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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يخوض ريال مدريد اختبارًا هامًا في الثانية ظهر اليوم السبت، وذلك عندما يحل ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

ويغيب عن صفوف الفريق الملكي عدة غيابات بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي رفائيل فاران بجانب الكولومبي خاميس ردودريجيز وماركو أسينسيو.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به فريقه لمباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس.

ونشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راخموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - رودريجو.

أما البدلاء :-
أرويولا - أورديوزولا - ميندي - فالفيردي - إيسكو - فينيسيوس جونيور.
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الدوري الاسباني الجولة الخامسة عشر

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