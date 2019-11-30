التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لخوض مباراة تعد اختبار صعب ضد فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





وكان فريق السيتي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، واحرز هدفين السيتي البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز، حيث عاد لنغمة الانتصارات بعد هزيمته من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل :-



وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد :-



واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تلك المباراة من أجل تحقيق الثلاث نقاط خارج ملعبه، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-



حراسة المرمى : ايدرسون.



خط الدفاع : والكر - ستونز - اوتاميندي - بنجامين ميندي.



خط الوسط : رودري - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين - برناردو - رحيم سترلينج.



خط الهجوم : جابريل جيسوس.





مانشستر سيتي يفقد نجمه بسبب الإصابة :-



وتعرض اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو للإصابة خلال مباراة تشيلسي الماضية، وسوف يغيب عن أثرها حتى بداية السنة الجديدة 2020 حيث كم المتوقع أن يفقد الفريق الإنجليزي خدماته لما يقارب التسع مباريات، وسيعوض البرازيلي جابريل جيسوس غياب اجويرو في المباريات المقبلة.