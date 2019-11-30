هايلي بالدوين ترد بقوة على أزمة إعجابها لصورة سيلينا جوميز



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه الصورة عن الحساب الخاص بهايلي على موقع تبادل الصور الشهير أنستجرام، بعد حققت نسبة اعجاب كبيرة.



ويعتبر عيد الشكر إجازة وطنية يحتفل بها سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لشكر النعم وللشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته، وهو احتفال متوارث منذ عام 1620.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الاحتفال بعيد الشكر، أو "ثانكس جيفينج"، في الولايات المتحدة الأمريكية يقام في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، في حين أن الاحتفال به في دولة كندا يتم في الإثنين الثاني من شهر أكتوبر.



و تقام احتفالات وأعياد مشابهة، احتفالا بعيد الشكر، في أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة، وفقا لتعاليم دينية دينية وخلفيات ثقافية بجانب الولايات المتحدة وكندا.



وكشفت الصحيفة البريطانية عن تاريخ الاحتفال بعيد الشكر، حيث ذكرت أنه يعود إلى احتفالات كان يقوم بها المزارعون بعد موسم الحصاد شكرا لله على ما قدمه لهم من عطايا.



وكان من ضمن الفنانين الذين رصدت صحيفة ديلي ميل احتفالهم أيضا بعيد الشكر، كل من النجمة الأسترالية ريبيل ويلسون.



التي اختارت توجيه الشكر لأصدقائها في مناسبة عيد الشكر أو "ثانكس جيفينج"، عبر منشور لها على صفحتها على موقع تبادل الصور أنستجرام.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ريبيل وجهت أيضا تهنئة لمعجبيها من الولايات المتحدة، بكتابتها لعبارة "عيد شكر سعيد لكل أصدقائي من الولايات المتحدة.



واختتمت ريبيل ويلسون رسالة تهنئتها بقولها أنها في عيد الشكر، شاكرة لوجود العديد من الأشخاص المحبين لها في حياتها، وشاكرة أيضا لكل ما وصلت له من نجاح.



وأيضا نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي شاركت صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، احتفالا بعيد الشكر لهذا العام، وظهرت خلالها وبرفقتها جميع ابنائها الصغار.



في الأيام القليلة الماضي أصبحت عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بلدوين حديث منصات التواصل بين المهتمين بأخبار هوليوود، بعد أن رصد قيامها بإعجاب صورة لسيلينا جوميز، التي تعتبر الحبيبة السابقة لزوجها الحالي النجم جاستين بيبر.واستغلت هايلي فرصة حلول عيد الشكر، بنشرها لصورة ساخنة، تظهر تلقيها لقبلة من زوجها جاستن كانت من حفل زفافهما، وكتبت مع الصورة أنها شاكرة للقائها بهذا الرجل الذي تعتبره حب عمرها.