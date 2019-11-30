Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
نقدم لكم جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء منافسات الجولة السادسة من البطولة بخلاف المباريات الاي تم تأجيلها لأسباب مختلفة.

نتيجة مباراة المقاولون العرب والجونة واستطاع نادي المقاولون العرب أن يفوز على نظيره نادي الجونة بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الجمعة 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه المباراة يكون قد لعبت 6 مباريات فقط حتى الآن من مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد المقاولون العرب إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الجونة عند 4 نقاط ليتواجد في المركز السابع عشر.

موعد استكمال مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري ولا تعتبر مباراة نادي المقاولون ضد نادي الجونة أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز هي أخر مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري ولكن لازال يتبقى مباريات أخرى.

وتبقى بذلك مباراة واحده بين نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري ستلعب اليون السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري ويتصدر نادي المقاولون العرب حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيده عن النادي الأهلي أقرب منافسيه.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء منافسات الجولة السادسة اليوم كالآتي:

 1- المقاولون العرب 13 نقطة
 2- الأهلي 12 نقطة 
 3- بيراميدز 12 نقطة 
 4- الزمالك 10 نقاط 
 5- حرس الحدود 9 نقاط
6- المصري 7 نقاط
7- الاتحاد السكندري 7 نقاط
8- مصر المقاصة 7 نقاط
9- سموحة 6 نقاط
10- طنطا 6 نقاط
11- الإسماعيلي 6 نقاط
12- الإنتاج الحربي 6 نقاط
13- نادي مصر 6 نقاط
14- أسوان 5 نقاط
15- الجونة 4 نقاط
16- انبي 4 نقاط
17- طلائع الجيش 3 نقاط
18- وادي دجلة 3 نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب دوري الا الدوري المصري

أخبار تهمك

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 15 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 16 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

أرقام مثيرة من الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء 3 جولات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status