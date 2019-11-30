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تعرف على عدد مشاهدات "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:25 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، أكثر من 2,180,255  مشاهدة عبر يويتوب.

ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية.

وطرح الهضبة من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا فن عمرو دياب الهضبة الفجر الفني

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