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جيش النظام السوري يحبط هجوما لجبهة النصرة في إدلب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
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الجيش السوري
الجيش السوري
وكالات
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أعلنت وحدات الجيش السوري العاملة على محور ريف إدلب الشرقي، إحباط هجوم إرهابي لجبهة النصرة - المحظورة في روسيا، باتجاه مواقع الجيش على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي.

 

واندلعت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية بين وحدات الجيش وإرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة لهم والتي استقدمت دبابات وعربات ثقيلة خلال هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعجاز بريف إدلب الشرقي، حسبما ذكرت وكالة سانا.

 

وقد أحبطت وحدات الجيش العاملة على المحور الهجوم وأفشلت محاولات الإرهابيين بتحقيق أي خرق باتجاه النقاط العسكرية إضافة إلى تدمير دبابتين وآليات أخرى لهم.

 

وتنتشر في أرياف إدلب تنظيمات إرهابية تتبع إلى تنظيم جبهة النصرة التكفيري تقوم بالاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة بينما تواصل وحدات الجيش عملياتها ضد الإرهابيين في تلك المنطقة حيث تمكنت الاثنين الفائت من استعادة السيطرة على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل ومزارع المشيرفة بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

 

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الكلمات المفتاحية

هجوم لجبهة النصرة سوريا الجيش السوري ادلب

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