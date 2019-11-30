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زاوية عين .. هل يقود خليفة نيمار أحلام فلامنجو في مونديال الأندية؟

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
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فلامنجو
فلامنجو
ريهام عبد المحسن
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عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

توج فلامنجو البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب ريفربليت الأرجنتيني بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي في ليما في العاصمة بيرو وذلك في نهائي البطولة ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد سجل رفائيل سانتوس لصالح ليفربيلت في الدقيقة 15 من عمر المباراة وتعادل فلامنجو عن طريق جابرييل باربوسا في الدقيقة 89 وفي الوقت الضائع تقدم نفس اللاعب للفريق البرازيلي ويقلب الطاولة على ريفربيلت ويتوج باللقب.

وأقيمت المباراة النهائية في بيرو لتكون أول مرة في تاريخ البطولة التي بدأت فاعليتها 1960عام التي يقام فيها النهائي على أرض محايدة وتكون من مباراة واحدة واستضافت العاصمة البيروفية ليما المباراة بعدما تقرر نقلها من تشيلي على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وبهذا الفوز حقق فريق فلامنجو البطولة الثانية له في تاريخه بعد اللقب الأول الذي حققه عام 1981 مقابل أربعة ألقاب لريفر بليت الأرجنتيني، حيث كان أخرها لقب العام الماضي الذي توج به على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيور.

واختارت عين الفجر الرياضي باربوسا نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .

ولد جابرييل باربوسا ألميدا والمعروف بجابيجول في 30 أغسطس 1996 في مدينة ساوباولو في البرازيل.

بدأ باربوسا مشواره الكروي عام 2004 وهو في الثامنة من عمره في صفوف الناشئين بنادي سانتوس البرازيلي وظل باربوسا يتنقل بين فرق الناشئين بنادي سانتوس لمدة 9 أعوام حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2013. في 25 سبتمبر 2012، وقع باربوسا عقداً احترافيا مع سانتوس وبه شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو.

خاض باربوسا مع سانتوس 10024 دقيقة في 154 مباراة في المسابقات المحلية، منهم 122 مباراة كأساسي و32 مباراة كاحتياطي، تم استبدال باربوسا في 86 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 51 مباراة.

سجل باربوسا 56 هدف طوال مشواه مع سانتوس. قاد باربوسا سانتوس للفوز ببطولة باوليستا (بطولة الدوري في ولاية ساوباولو) عامي 2015 و2016.

في 27 أغسطس 2017، بدأ باربوسا رحلته الاحترافية مع الساحرة المستديرة في أوروبا تحديداً في إنتر ميلان الإيطالي الذي وقع له مقابل 29.5 مليون يورو.

خاض باربوسا مع إنتر ميلان 18 مباراة وسجل خلالهم هدفين في موسمين. في 31 أغسطس 2017، رحل باربوسا إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة من إنتر ميلان وشارك في 4 مباريات فقط ولم يسجل خلالهم أية أهداف.

عاد باربوسا إلى البرازيل مرة أخرى وتحديدا إلى بيته القديم سانتوس في 25 يناير 2018 لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. خاض باربوسا مع سانتوس 4530 دقيقة في 53 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 52 مباراة كأساسي ومباراة واحدة كاحتياطي، تم استبدال باربوسا في 12 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في مباراة وحيدة سجل باربوسا 27 هدف طوال مشواه مع سانتوس.

في 11 يناير 2019، أعار إنتر ميلان الإيطالي باربوسا للمرة الثالثة إلى فلامنجو لمدة موسم على سبيل الإعارة. خاض باربوسا مع فلامنجو 4491 دقيقة في 54 مباراة في المسابقات المحلية والقارية حتى الآن، منهم 51 مباراة كأساسي و3 مباريات كاحتياطي، تم استبدال باربوسا في 17 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 4 مباريات.

سجل باربوسا 38 هدف طوال مشواه مع فلامنجو حتى الآن. قاد باربوسا فلامنجو للفوز بثلاث بطولات هذا العام :-

الدوري البرازيلي وبطولة كاريوكا (بطولة تقام في ولاية ريودي جانيرو) وكوبا ليبرتادوريس.

* مشواره الدولي : 
في 2011، انضم باربوسا إلى صفوف منتخب البرازيل تحت 15 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2016 وهو في العشرين من عمره. خاض باربوسا 1046 دقيقة في 20 مباراة مع منتخب البرازيل الأول ومنتخبات الناشئين حتى الآن، منهم 10 مباريات كأساسي و10 مباريات كاحتياطي، تم استبدال باربوسا في 5 مباريات وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 19 مباراة. سجل باربوسا 6 أهداف طوال مشواه مع حتى الآن. فاز باربوسا مع منتخب البرازيل الأوليمبي بذهبية أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
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نيمار فلامنجو

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