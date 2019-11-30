عاجل.. أنباء عن القبض على حمو بيكا





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انباءًا عن القبض على مغني المهرجانات حمو بيكا، الصادر ضده قرار من نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص النقابة.





ولم يتثنى لـ "الفجر الفني" حتى الآن التأكد من صحة الخبر.





البداية كانت بعد تقدم نقابة المهن الموسيقية بأسيوط ببلاغ لمديرية أمن أسيوط ضد حمو بيكا، لتنظيمه حفلًا غنائيًا بدون ترخيص.



