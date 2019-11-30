Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عامل إيه في حياتك" لابنة عامر منيب تتخطى مليوني مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

نجحت أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة الشابة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، في تخطي مليوني مشاهدة في وقت قياسي لا يتجاوز 72 ساعة.

وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما لاقت إعجاب الجمهور.

وعلق البعض على الأغنية قائلًا: "أي حد هيجي من طرف عامر منيب هنحبه.. اللي خلف مامتش"، فيما علق آخرون: "روعه بجد أحسن أغنيه سمعتها في 2019 ربنا يرحم والدك". 

أغنية "عامل إيه في حياتك" هي أغنية للمطرب الراحل عامر منيب، ولكن أعادت مريم ابنته طرحها وتعديلها، حيث تحولت الأغنية إلى "دويتو" بينها وبين والدها الراحل.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا مريم عامل ايه فى حياتك الفجر الفني إبنه عامر منيب

أخبار تهمك

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 11 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 12 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 15 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 14 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 12 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

موضوعات متعلقة

ابنة عامر منيب تشعل السوشيال ميديا بعد طرحها دويتو معه في ذكرى رحيله (فيديو)

في ذكرى رحيله الـ8.. مريم عامر منيب تغني لوالدها "عامل إيه في حياتك" (فيديو)

بالفيديو.. دويتو عامر منيب وابنته يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

في الذكرى الـ 8 لوفاته.. ابنة عامر منيب تطرح أول أغانيها بديو مؤثر يجمعها بوالدها

تامر حسين يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الديو الغنائي الذي يجمع عامر منيب بنجلته مريم

في ذكرى رحيله.. أصالة عن زوجة عامر منيب: "بنت الأكابر" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status