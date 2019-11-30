"عامل إيه في حياتك" لابنة عامر منيب تتخطى مليوني مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)





نجحت أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة الشابة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، في تخطي مليوني مشاهدة في وقت قياسي لا يتجاوز 72 ساعة.





وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما لاقت إعجاب الجمهور.





وعلق البعض على الأغنية قائلًا: "أ ي حد هيجي من طرف عامر منيب هنحبه.. اللي خلف مامتش"، فيما علق آخرون: "رو عه بجد أحسن أغنيه سمعتها في 2019 ربنا يرحم والدك".





أغنية "عامل إيه في حياتك" هي أغنية للمطرب الراحل عامر منيب، ولكن أعادت مريم ابنته طرحها وتعديلها، حيث تحولت الأغنية إلى "دويتو" بينها وبين والدها الراحل.





الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.







