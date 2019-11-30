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بعد وصفها منتقدات تصريحاتها بـ"شوية عوانس".. هاشتاج "شيرين في الرياض" يخطف تريند تويتر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:22 ص
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بوابة الفجر
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تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صدارة موقع تويتر، بعد وصفها منتقدات تصريحاتها بحفل موسم الرياض بشوية عوانس، حيث قالت خلال الحفل الذي أحيته بالأمس: "مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس".

وعبر عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد، إزاء تصريحات شيرين حيث اعتبرها البعض مسيئة ولا تليق بفنانة بحجم شيرين. 

وعلق أحد الجمهور قائلًا: "أحب صوت شيرين بس للأسف تفكيرها سطحي"، وعلق آخر: "مصطلح (عوانس) أي شخص ينطقه أعرفوا انه فارغ وجاهل".





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منوعات شيرين تصريحات شيرين الفجر الفني

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