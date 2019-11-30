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تعرف على آخر ما كتبه البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي على "فيسبوك"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:59 ص
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النائب محمد بدوى دسوقي
النائب محمد بدوى دسوقي
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توفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة مساء الجمعة، أثناء حضوره حفل زفاف نجلته، على نجل الحاج فاروق سعد، ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وقال شهود عيان، إن النائب أصيب بأزمة قلبية، أثناء حفل الزفاف، وتوفى قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية.

واضطر أسرة العروسين إلغاء الحفل، وسط حالة حزن شديد من أهالي النائب البرلماني، بسبب وفاته المفاجئة.

وكان آخر ما كتبه الفقيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو تهنئة لمنتخب مصر تحت 23 سنة، وقال: "ألف مبروك لمنتخب مصر تحت ٢٣ سنة الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم ٢٠٢٠ بطوكيو".
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وفاة النائب محمد بدوي دسوقي النائب محمد بدوي دسوقي البرلمان

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