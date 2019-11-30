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المقاولون العرب يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري في غياب الكبار

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:43 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تصدر نادي المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز امس علي فريق الجونة بهدفين دون رد سجلهم لاعب الفريق محمد سالم فى الدقائق 72 و83 ليتصدر الذئاب جدول الدوري تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى للفريق برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.


بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثانى ببطولة الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب ولكن هناك فارق مباراتان بين الأهلي والمقاولون، ولم يلعب الفريق الأحمر سوي 4 مباريات فقط ببطولة الدوري أمام كل من سموحة والانتاج الحربي وأسوان والجونة وفاز بهم الفريق جميعا.


وتراجع نادي الزمالك للمركز الرابع ببطولة الدوري المصري بعد الخسارة الأخيرة إمام نادي إنبي بهدفين لهدف فى الدقائق الأخيرة ولعب الزمالك 5 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة أمام أف سي مصر وخسر من إنبي ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 10 نقاطبينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 12 نقطة.


ترتيب الدوري المصري

المقاولون العرب 13 نقطة

الأهلي 12 نقطة

بيراميدز 12 نقطة

الزمالك 10 نقاط

حرس الحدود 9 نقاط

المصري 7 نقاط

الاتحاد السكندري 7 نقاط

مصر المقاصة 7 نقاط

الانتاج الحربي 7 نقاط

سموحة 6 نقاط

طنطا 6 نقاط

الإسماعيلي 6 نقاط

اف سي مصر 6 نقاط

أسوان 5 نقاط

طلائع الجيش 4 نقاط

إنبي 4 نقاط

الجونة 4 نقاط

وادي دجلة 3 نقاط


وسيستضيف نادى الاتحاد السكندرى نظيره الإسماعيلي اليوم فى تمام السابعة ونصف مساءا، فى مباراة مؤجلة بينهما بسبب خوضهم لمباريات البطولة العربية، وقد تأهل الفريقين لدور ال 8 من البطولة بعدما أقصي الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني بينما أقصي الإسماعيلي فريق الجزيرة الإماراتي.


وخاض النادي الأهلي امس مباراته الاولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 أمام النجم الساحلى التونسي وخسر الاهلي بهدف دون رد، بينما سيحل الزمالك ضيف ثقيل على مازيمبي الكونغولي اليوم السبت.


وسيخوض الأهلي والزمالك هذا الأسبوع مباريات دور 32 من بطولة كأس مصر ثم يعود الفريقين للعب فى مسابقة الدوري المصري يوم الاربعاء 11 ديسمبر عندما يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي بينما سيواجه نادى الزمالك نظيره سموحة.
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