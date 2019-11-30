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موعد مباراة الكويت وعمان في خليجي 24 اليوم.. مشاهدة مباراة الكويت ضد عمان بث مباشر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
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منتخب_الكويت
منتخب_الكويت
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية اليوم 30 نوفمبر 2019 إلى استاد عبد الله بن خليفة في الرابعة والنصف مساءً لمتابعة مباراة الكويت وعمان في دور المجموعات من بطولة خليجي 24.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة الكويت وعمان في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD وKSA sport والكويت الرياضية وعمان الرياضية والعراق الرياضية والبحرين الرياضية.


كورة اون لاين مشاهدة مباراة الكويت وعمان بث مباشر، حيث صنع ثامر عناد المدير الفني الوطني لمنتخب الكويت طفرة فنية بعد توليه لمنصبه وظهر هذا في المباريات الأخيرة للكويت في تصفيات كأس العالم وفي أولى مبارياته في كأس الخليج أمام السعودية، كما يمر منتخب عُمان يمر بمرحلة استقرار فني تحت قيادة مديره الفني الهولندي أروين كومان.

واجه منتخب الكويت نظيره العماني في 29 مباراة، فاز منتخب الكويت في عشر مباريات مقابل ثمانية مباريات فاز بها المنتخب العُماني بينما كان التعادل حاضرًا في 11 مباراة. جمع آخر لقاء بين المنتخبين العُماني والكويتي في كأس الخليج الماضية 2019 وفاز المنتخب العُماني وقتها بهدف دون نظيف، وآخر خمس مواجهات بين عُمان والكويت في بطولات كأس الخليج حقق فيها المنتخب العُماني الفوز في أربع مباريات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

يتصدر المنتخب الكويتي جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي وحقق فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحصد الأزرق أول ثلاث نقاط له في البطولة. جاء منتخب عُمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وهو نفس رصيد منتخب البحرين صاحب المركز الثالث.

يذكر أن منتخب عُمان حامل اللقب تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب البحريني بدون أهداف.


* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض المنتخب الكويتي مواجهة البخرين بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى :حميد القلاف
خط الدفاع : سامي الصانع وفهد الهاجري وفهد حمود ومشاري غنام
خط الوسط : عبد الله البريكي وفهد الأنصاري وسلطان العنزي وأحمد الظفيري
خط الهجوم : بدر المطوع يوسف ناصر


ومن المتوقع أن يخوض المنتخب العماني المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة مشددة : فايز الرشيدي
خط الدفاع : سعد سهيل وعمران الحيدي ومحمد المسلمي وعلي البوسعيدي
خط الوسط : محمد الغافري وحارب السعدي وأحمد كانو والمنذر العلوي
خط الهجوم : محسن جوهر ومحسن الغساني


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة عمان ضد الكويت اليوم في خليجي 24، حيث تُذاع المباراة في الرابعة والنصف مساءً في اليوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sport HD وKSA sport والكويت الرياضية العراق الرياضية والبحرين الرياضية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الكويت ضد عمان على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD وKSA sport والكويت الرياضية وعمان الرياضية والعراق الرياضية والبحرين الرياضية.
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