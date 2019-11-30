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مفاجأة.. ريال مدريد يحسم أولي صفقات الانتقالات الصيفية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمى
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حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز أولي صفقات الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي لضمه في صيف 2020 حسب ما ذكرته الصحافة الاسبانية.


وقالت شبكة " El Desmarque " الإسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لإتفاق مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على بنوده الشخصية بالإضافة الى المركز الذي سيشغله في الفريق الملكي.


وأضافت الشبكة الاسبانية الشهيرة أن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كريستيان إيركسن سينتقل الى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي في صفقة إنتقال حر ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية للنادي الملكي وذلك بعد أن ينتهي عقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.


يذكر أن اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صاحب الـ27 عاماً انضم لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013 قادما من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي ونجح إيركسن في جذب الأنظار له بعد تألقه اللافت مع النادي اللندني خلال هذه الفترة حيث استطاع أن يسجل 68 هدفاً ويصنع 88 بالإضافة لقيادة الفريق الي نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد انتقالات يناير الدوري الاسباني

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