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مراكش الدولي للفيلم يكرم الراحلة أمينة رشيد وعبد الله شكرون في ليلة افتتاحه

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
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كرم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، خلال حفل افتتاحه، الفنانة المغربية أمينة رشيد، التي رحلت عن عالمنا هي والفنان الراحل عبد الله شكرون تكريما لذكراهما.

وقدمت إدارة المهرجان نبذة عن الأفلام الأربعة عشر المشاركة في المسابقة الرسمية، ومنها خمسة من إخراج نساء، قبل أن تدعو رئيسة لجنة التحكيم الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون للصعود على المسرح وإلقاء كلمة.

وعبرت سوينتون عن سعادتها بتنوع أفلام المسابقة من الصين إلى السعودية وقالت إن السينما هي الوسيط المثالي لنبذ الاختلافات.

وقالت ”السينما في رأيي هي آخر أداة يمكنها أن تعلق الإحساس بالزمان والمكان وتحطم كل ما يجعلنا مختلفين“.

وأضافت ”أنا ممتنة لأنه أتيحت لي فرصة الانضمام لرفاقي من كل أنحاء العالم كي نكتشف معا الأعمال القادمة من مختلف القارات ونحتفي بها“.

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مراكش فيلم فنان دولي الفجر الفني

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