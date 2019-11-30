"الأرصاد" توجه تحذير عاجل لقائدي المركبات



وأوضحت الهيئة عبر بيانًا نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، أنه يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة.



وعن نشاط الرياح، أشار إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، قائدي المركبات، من الشبورة المائية، مؤكدة أن الرؤية الأفقية تقل لوجود شبورة مائية كثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.