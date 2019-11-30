محلل سياسي: استفزاز تركيا لمصر واليونان وقبرص عملية بائسة يائسة



وأضاف "حتيته" خلال مقابلة على قناة "اكستر نيوز"، أن الأتراك أرادوا إرباك التوازنات والتوائمات التى تربط بين مصر واليونان وقبرص، خاصة في موضوع الغاز، لذلك أرادوا عبر طرابلس أن يقول أنهم متواجدين بقوة في البحر المتوسط والمنطقة.



وأشار المحلل السياسي، إلى أن هذه عملية يائسة وبائسة من تركيا، لوجود قوى دولية تتحكم في الثروات النفطية الليبية، لن تسمح لتركيا بالعبث في مصالحها، مشيرا إلى أن الأوروبيين تركوا ليبيا كحقل تجارب لتجربة الأسلحة التركية – الاسرائيلية، لتحقيق مكاسب تخص حلف الناتو.



قال عبد الستار حتيتة، محلل سياسي متخصص في الشأن الليبي، إن تركيا أرادت استفزاز بعض دول البحر المتوسط على رأسها مصر واليونان وقبرص، عبر البوابة الليبية بعد توقيع الاتفاقيات مع فايز السراج.