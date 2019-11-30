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بوروسيا دورتموند يقرر بيع نجمه في يناير القادم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
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بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادري بوروسيا دورتموند الألماني قرر بيع نجمه الإنجليزي الدوولي الشاب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وأفادت صحيفة "إيندبندنت" الإنجليزية الشهيرة، أن النادي الألماني ضجر من تصرفات سانشو هذا الموسم، في ظل سوء سلوك اللاعب وإفتعاله المشكلات مع ناديه ومدربه "لوسيان فافر".


ودخل سانشو صاحب الـ 19 عاماً في دوامة من المشاكل مع الفريق منذ أشهر قليلة، حيث تأخر عن العودة لفريقه من معسكر المنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي، ليتم إنزاله للتدريب مع فريق الشباب، بالإضافة لإستبعاده من مباراة الفريق مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني.


كما تم تغريم اللاعب مبلغ 100 ألف يورو، وواصل مشكلاته مع فافر عقب إستبداله من مباراة الفريق مع بايرن ميونخ بعد 36 دقيقة فقط.


وجلس سانشو إحتياطياً خلال مباراة الفريق الماضية ضد برشلونة بملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا قبل أن يدخل ملعب المباراة ويسجل هدف فريقه الوحيد.


ويعد سانشو مطمعاً للعديد من الإندية، على رأسها الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة لعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.


وذكرت التقارير أيضاً برفض سانشو فكرة الرحيل في يناير المقبل، مفضلاً البقاء مع أسود الفيستفاليا حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي قد يقرر بيعه في الميركاتو الشتوي.


وإنضم سانشو لبوروسيا دورتموند في صيف عام 2017، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ 8 مليون يورو، في أعقاب رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي نحو برشلونة.
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