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زيدان ينفي رحيل نجمه .. ويتعجب من إختيارات الإتحاد الأوروبي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:35 ص
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زيدان
زيدان
عبدالقادر عرابي
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نفي المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني رحيل جناحه الشاب "فينيسيوس خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


ودارت الشائعات حول رحيل فينيسيوس جونبور خلال يناير القادم، في ظل إبتعاده عن الصورة خلال الفترة القادمة وندرة مشاركاته مع كتيبة زيدان.


وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ألافيس غداً في الدوري الإسباني قائلاً: " فينيسيوس باق في الفريق ولن يرحل، نعم لم يلعب كثيراً، لكني سأعتمد عليه مؤكداً".


وتابع: "من سوء حظ جونيور جاهزية هازارد ورودريجو، لا يمكنني إشراك جميع اللاعبين، على الكل التدرب بجدية، وأنا من أحدد المستبعدين والمشاركين".


وأضاف: "الأمر غير عادل مع بنزيما لإستبعاده من فريق الإتحاد الأوروبي، لاعبو الريال هم الأفضل في العالم، وأنا فخور بما يقدمه كريم من آداء".


وإستطرد: " هازارد تعرض لإصابة صغيرة، لا أعرف هل سيشارك في الكلاسيكو أم لا، الأمر يتوقف على مدي إستجابته".


وأتم: "قررت إشراك إيسكو أمام باريس سان جيرمان، لأني أعرف قدراته جديداً، فهو يمتلك شخصية قوية ويتمسك بالفرصة جيداً حين تتاح له، بينما ميليتاو لاعب جيد، لم يلعب كثيراً، لكنني سأعتمد عليه بشكل كبير".


ويحل نادي ريال مدريد ضيفاً على نادي ديبورتيفو ألافيس في الجولة 15 من الدوري الإسباني بملعب "ميندوزوروزا".


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.
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زين الدين زيدان ريال مدريد انتقالات يناير

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