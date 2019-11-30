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طفل "كفرناحوم" يدخل عالم مارفل!

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:33 ص
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بوابة الفجر
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نشرت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك صورة تجمعها بزين الرفاعي اللاجئ السوري في مخيمات لبنان، إلى جانب طفل آخر كاشفة عبر التعليق أن الطفل الذي لفت الأنظار إليه في فيلم كفرناحوم سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "The Eternals" (الأبديون) الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، ليصبح زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في السلسلة المعروفة.

من جانبها، أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بخبر انضمام الطفل السوري زين الرفاعي، إلى عالم التمثيل في هوليوود قائلة "قلبي يكاد ينكسر من السعادة".

وبذلك يكون الطفل زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في عالم مارفل.

وكانت لبكي قد تحدثت لـ"العربية.نت"، عن ممثلي كفرناحوم غير المحترفين، وقالت "فخورة بما قدّموه، فهم كانت لديهم صعوبة حتى في إثبات وجودهم، لأن معظمهم يعانون من ظروف معيشية قاهرة، لذلك فإن "كفرناحوم" والأوسكار فرصة لتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة ورفع الصوت ضد تهميشهم".


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الكلمات المفتاحية

مارفل كفرناحوم عالم سلمى حايك زين الرفاعي

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