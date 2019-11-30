كل ما تريد معرفته عن مسابقة المعلمين الجديدة 2020 وروابط التقديم والنتيجة عبر البوابة الالكترونية

تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية، رابط التقديم في مسابقة توظيف العقود المؤقتة للمعلمين، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء.





البوابة الإلكترونية للتوظيف . وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال خدمات، على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال





أعلنت الوزارة أنه سيتم التعاقد مع قرابة 29 ألف متقدم قبل نهاية الشهر الجارى، والتعاقد مع 54 ألف متقدم خلال ديسمبر المقبل، بينما تعمل على الانتهاء من التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال خدمات، مع نهاية شهر ديسمر، وسيتم إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.





خطوات التوظيف بسيطة وسهلة، وهي كالأتي:





هنا ، ثم الضغط على كلمة "تسجيل طلب جديد". الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتقديم من، ثم الضغط على كلمة "تسجيل طلب جديد".





الموقع الإلكتروني للتوظيف نافذة جديدة عبارة عن عقد إلكتروني عليك الموافقة عليه بالضغط على المربع الصغير أسفل التعاقد، الموجود إلى جوار جملة "اوافق على جميع الشروط و القوانين" يفتح لكنافذة جديدة عبارة عن عقد إلكتروني عليك الموافقة عليه بالضغط على المربع الصغير أسفل التعاقد، الموجود إلى جوار جملة "اوافق على جميع الشروط و القوانين"





يحولك الموقع بعد ذلك إلى نافذة جديدة قم بملء بياناتك بعناية فيها.





اضغط على كلمة "حفظ"، وعلامة "أنا ليس روبوت"، في نفس الصفحة.





ولمعرفة نتيجة التقديم، عليك اتباع الأتي:





البوابة الإلكترونية للتوظيف . ادخل على رابط





اضغط على زر "متابعة حالة الطلب"





تفتح لك نافذة جديدة سجل فيها الدخول من خلال وضع الرقم القومي والرقم السري.





تفتح لك نافذة جديدة بها حالة طلبك.





الأوراق المطلوبة للتقديم:

المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، بطاقة رقم قومي ساري.





قيد عائلي لوالد المتقدم، صحيفة حالة جنائية، صورة شخصية.





شهادة طبية يكون فيها "لائق طبي" للوظيفة، شهادة "التجنيد" أو الخدمة العامة.





-إثبات محل الإقامة، وفي حالة وجود اختلاف عن الرقم القومي، يقوم بإحضار إيصال كهرباء أو غاز أو هاتف أوعقد إيجار موثق.

إحضار كارنية النقابة أو إفادة بالقيد.





الشروط الواجب توافرها:

يجب ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي بالاضافة الى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).





يجب ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين و الفنين و العمال ).





يجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها.





يجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.





يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.





يجب ان يكون المتقدم مسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين).





يجب الا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة ( تعيين او تعاقد ).





يجب الا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.





اضغط هنا يجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).



