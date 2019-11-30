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التشكيل المتوقع للسعودية ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
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السعودية ضد البحرين
السعودية ضد البحرين
أميرة فطيم
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يستعد المنتخب السعودي إلى مواجهة نظيره البحريني، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.


وفيما يلي التشكيل للسعودية في مواجهة البحرين:-

من المتوقع يدفع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه سعود عبدالحميد، وزياد الصحفي، وحسن تمبكتي، وخبراني، فيما سيضع سلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، وتركي العمار، ويحيى الشهري في وسط الميدان، وسيقود هجوم السعودية الثنائي عبدالعزيز البيشي، وفراس البريكان.


حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ، زياد الصحفي ، حسن تمبكتي ، و خبراني .

خط الوسط :سلطان الغنام ، عبدالإله المالكي ، تركي العمار ، يحيى الشهري.

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي و فراس البريكان.


ويحتل منتخب البحرين المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليجي العربي رصيد نقطة واحدة، خلف الكويت المتصدر ب3 نقاط، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل المنتخب السعودي الترتيب بدون نقاط.
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الكلمات المفتاحية

كأس الخليج العربية خليجي 24 بث مباشر السعودية والبحرين

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