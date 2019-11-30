التشكيل المتوقع للسعودية ضد البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

يستعد المنتخب السعودي إلى مواجهة نظيره البحريني، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج ال عربي "خليجي 24" المقام في قطر.







ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.





وفيما يلي التشكيل للسعودية في مواجهة البحرين:-



من المتوقع يدفع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه سعود عبدالحميد، وزياد الصحفي، وحسن تمبكتي، وخبراني، فيما سيضع سلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، وتركي العمار، ويحيى الشهري في وسط الميدان، وسيقود هجوم السعودية الثنائي عبدالعزيز البيشي، وفراس البريكان.





حراسة المرمى: فواز القرني.



خط الدفاع: سعود عبدالحميد ، زياد الصحفي ، حسن تمبكتي ، و خبراني .



خط الوسط :سلطان الغنام ، عبدالإله المالكي ، تركي العمار ، يحيى الشهري.



خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي و فراس البريكان.