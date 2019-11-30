ننشر الرابط المباشر لنتيجة مسابقة المعلمين الجديدة 2020 عبر البوابة الالكترونية

تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية، رابط التقديم في مسابقة توظيف العقود المؤقتة للمعلمين، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء.





البوابة الإلكترونية للتوظيف . وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال خدمات، على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال





أعلنت الوزارة أنه سيتم التعاقد مع قرابة 29 ألف متقدم قبل نهاية الشهر الجارى، والتعاقد مع 54 ألف متقدم خلال ديسمبر المقبل، بينما تعمل على الانتهاء من التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال خدمات، مع نهاية شهر ديسمر، وسيتم إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.





خطوات التوظيف بسيطة وسهلة، وهي كالأتي:





هنا ، ثم الضغط على كلمة "تسجيل طلب جديد". الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتقديم من، ثم الضغط على كلمة "تسجيل طلب جديد".





الموقع الإلكتروني للتوظيف نافذة جديدة عبارة عن عقد إلكتروني عليك الموافقة عليه بالضغط على المربع الصغير أسفل التعاقد، الموجود إلى جوار جملة "اوافق على جميع الشروط و القوانين" يفتح لكنافذة جديدة عبارة عن عقد إلكتروني عليك الموافقة عليه بالضغط على المربع الصغير أسفل التعاقد، الموجود إلى جوار جملة "اوافق على جميع الشروط و القوانين"





يحولك الموقع بعد ذلك إلى نافذة جديدة قم بملء بياناتك بعناية فيها.





اضغط على كلمة "حفظ"، وعلامة "أنا ليس روبوت"، في نفس الصفحة.





ولمعرفة نتيجة التقديم، عليك اتباع الأتي:





البوابة الإلكترونية للتوظيف . ادخل على رابط





اضغط على زر "متابعة حالة الطلب"





تفتح لك نافذة جديدة سجل فيها الدخول من خلال وضع الرقم القومي والرقم السري.





تفتح لك نافذة جديدة بها حالة طلبك.