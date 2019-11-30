عاجل.. تعليق ناري من نجم آرسنال على إقالة إيمري

أرسنال يعلن إقالة إيمري من تدريب الفريق

وكان نادي أرسنال قد أعلن صباح اليوم الجمعة 29 نوفمبر رسميا إقالة إيمري من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج الواضحين في الفترة الأخيرة.

ديفيد لويز يعلق على رحيل إيمري بشكل ناري

وأظهر ديفيد لويز مدافع نادي أرسنال حزنه الشديد على رحيل إيمري عن تدريب الفريق.





وقال لويز عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" تعليقا على رحيل إيمري: "يوم حزين للجميع، خاصة لأننا خذلنا مدربنا، آسف،شكرًا لك وللطاقم التدريبي المُذهل على كل شيء".





وتابع لويز: "أنت شخص تعمل بكل قوتك وشغوف بكرة القدم ومثال كبير دائمًا، لا يهم النتائج، حظ سعيد لك في المستقبل".





المرشحين لخلافة إيمري في أرسنال

ويوجد العديد من المدربين المرشحين لخلافة إيمري في مهمة تدريب نادي أرسنال أبرزهم نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون وكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي وماسيمليانو أليجري وميكل أرتيتا ولكن سيتم حسم ملف المدرب الجديد في الجانرز خلال الساعات القليلة القادمة.





موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي نورويتش سيتي يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.