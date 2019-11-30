Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الاتحاد يستدرج الإسماعيلي في المكس

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
Advertisements
الاسماعيلي والاتحاد
الاسماعيلي والاتحاد
محمد الصو
Advertisements
يستضيف ملعب حرس الحدود بالمكس، مباراة نارية بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي، اليوم السبت ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وسيكون الثنائي على موعد مباراة قوية عقب تأهلهما سويًا لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.


موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري العام

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقله لمباراه الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري العام

وتُذاع مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، عبر قناة أون سبورت on sports وتايم سبورتس time sports الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.


وكان الإسماعيلي، عاد من الإمارات بفوز هام على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، ضمن بهما التأهل لدور الثمانية لكأس محمد السادس ملك المغرب للأندية أبطال العرب، بعدما فاز ذهابًا أيضًا بنفس النتيجة.


على الجانب الآخر يدخل الاتحاد السكندري المباراة، منتشيًا بالصعود لنفس الدور من البطولة ذاتها، على حساب المحرق البحريني، بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.


ومن المتوقع أن يخوض الدراويش بقيادة الصربي ميودراج يسبتش المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: محمد مجدي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد مجدي، أحمد أيمن.

خط الوسط: أحمد مدبولي، محمود دونجا، همام طارق.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، عبد الرحمن مجدي، بكيتي سيلفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري المصري كون الدوري المصري الجولة الخامسة الاسماعيلي والاتحاد الإمارات

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 7 ساعات

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 7 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 8 ساعات

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 8 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شوت NEW: مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر kora live| مشاهدة مباراة الإسماعيلي وبنغازي بث مباشر Abu Dhabi متعددة

تشكيل الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بنغازي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON SPORT رابط ماتش الاسماعيلي بدون تقطيع

شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر GOAL ZAMALEK يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS

تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد الجزيرة الإماراتي

On Sport.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status