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بعد وصفها الستات بشوية عوانس في حفل الرياض .. أبرز 5 سقطات لشيرين عبد الوهاب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل حول تصريحات جديدة لها، أثناء تواجدها فى حفل غنائي فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قالت "الستات اللى زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس والرجالة دول عسل وسكر".

يرصد لكم"الفجر الفني" أبرز سقطات للمطربة شيرين عبد الوهاب:

أثناء تواجدها في البحرين
أثارت أزمة كبيرة أثناء حفلها بالبحرين، حيث قالت "هنا اقدر اتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم فى مصر بيتحبس"، هذا التصريح جعل شيرين تواجه قراراً بمنعها من الغناء، ومنعت من إحياء حفلات غنائية فى مصر لفترة، ولم تنته الأزمة إلا بعدما اعتذرت لأكثر من مرة عن سقطة لسانها.

أزمة مياه النيل الشهيرة
تعد أزمة مياه النيل الشهيرة من أشهر الأزمات ل"شيرين عبد الوهاب"، فكان تحيي حفلاً غنائياً بإحدى الدول العربية، وطلب منها الجمهور غناء أغنية"مشربتش من نيلها"، فرددت بسخرية "مياه النيل بتجيب بلهارسيا"، الأمر الذي دفع عدد من المحامين المصريين وقتها لتقديم أكثر من بلاغ ضد تصريحاتها، ولكن شيرين سرعان مااعتذرت، وقالت "أخر مرة اتكلم هغني وبس".

حفل رأس السنة فى مصر
أغضبت شيرين جمهورها ومحبيه أثناء تواجدها فى حفل رأس السنة، حيث قالت "أنا خسارة فى مصر".

أثناء تواجدها فى حفلها بتونس
تعد من أبرز الأزمات لشيرين عبد الوهاب، واتهمت فيها بالسخرية والتطاول على دولة تونس، حيث قالت أثناء تواجدها فى حفل بمهرجان قرطاج" ابنتي لا تستطيع التفرقة بين تونس والبقدونس"، فى محاولة مزاح مع الجمهور إلا أن حديثها أغضب الشعب التونسي، مما اضطرها للإعتذار للشعب التونسي.

في الأوبرا
أثناء تواجد شيرين، فى حفل إحدى المجلات التى أقيم بدار الأوبرا، وخلال غنائها على المسرح قالت: "أنا حاسة إني بغني في كوز، والمايسترو سليم سحاب لما كان بيحب يدلعني كان يقول لي يا بنت الكلب"، مما سبب إحراجًا شديدًا له وأثار استياء دار الأوبرا المصرية.

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الكلمات المفتاحية

شيرين عبد الوهاب حفل الفجر الفني الرياض

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