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شاهد عيان على حادث طعن هولندا يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
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جانب من الحادث
جانب من الحادث
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قال "عادل السويدي"، أحد المواطنين العرب في مدينة لاهاي بهولندا، وشاهد عيان على حادث الطعن الذى وقع مساء أمس الجمعة، إنه كان ذاهبا للتسوق في يوم الجمعة السوداء "بلاك فرايداي"، وفوجئ بتكدس للقوات الأمنية تبحث عن شخص قام بطعن عدد من المواطنين.

وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز"، أن الطاعن تمكن من الفرار والشرطة تبحث عنه في المناطق المحيطة، مؤكدا أن الحادثة أسفرت عن سقوط بعض الضحايا، ولم يُعرف دوافع الحادث حتى الآن.

وأكد شاهد العيان، أن الأمور عادت لطبيعتها واستكمل المواطنين حياتهم وتسوقهم، مؤكدا أن الشرطة منتشرة بكثافة منذ فترة، خاصة في مثل تلك الأوقات التى تقترب من احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية في هولندا، مستقرة بشكر كبير، على خلاف فرنسا وبلجيكا، حيث الأمور أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أنه على مدار الأيام الماضية تم إلقاء القبض على عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.
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