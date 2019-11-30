علاء مرسي: علاء ولي الدين كان يشعر بوقت وفاته (فيديو)



وأضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، على قناة "mbc مصر": "وفاة علاء ولي الدين كسرتني، كان ناصحا دائما لي، وكان يقول لي أنت بتتكلم بصراحة كتير وهذا ليس صحيحًا، في حين أنه كان أكثر مني في ذلك".



وتابع: "لا أنسى له ضحكه في الأزمات ومواقفه مع الناس وكان يقرأ الناس جيدًا".



وروى "مرسى" موقفا طريفا كان يواجه "ولي الدين"، قائلا: "مرة كنا راكبين أتوبيس وعلاء وقع وهو نازل، ميدان التحرير كله اتفرج علينا، مرات كتيرة السواقين مكانوش بيرضو يركبوه معاهم علشان كان بيقوله أنه هياخد مكان نفرين".



وأوضح "مرسي" أن علاء كان يشعر بوقت وفاته، مضيفا: "كان دايما بيقولي هتسمعوا خبر عظيم قريب، الدنيا هتهتز قريب، وفعلًا خبر وفاته هز كل البيوت في مصر، لأنه ترك أثرا في كل بيت".



قال الفنان علاء مرسي، إنه كانت تربطة علاقة قوية جدا بالفنان الراحل علاء ولي الدين، مشيرا إلى أنه شارك في غسله بعد وفاته.