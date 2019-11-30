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ذبحتها داخل مسكنها.. تفاصيل مقتل سيدة على يد صديقتها في حي الأسمرات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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"الصداقة لا تُشترى بمال"، ولكن بعض الناس لديهم استعداد أن يبيعوا أصدقائهم بأي مبلغ من المال، وفي حي الأسمرات بالقاهرة، الذي شهد أكبر إنجازات الدولة في ملف العشوائيات، قامت الصديقة بذبح صديقتها لأجل المال.

بلاغ ورد إلى قسم شرطة المقطم يفيد بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل مقر سكنها، في الحي الذي انتقلوا إليه مؤخرا بدلا من المناطق العشوائية التي كانوا يعيشون بها، وعلى الفور انتقلت قوة من الأمن لمعاينة مسرح الجريمة، وكشف ملابساتها.

بالفحص الظاهري، تبين أن الضحية التي كان جثمانها مسجى على الأرض، تعرضت للطعن في منطقة الرقبة؛ ما أودى بحياتها.

وكشفت التحريات أن صديقة للمجني عليها؛ وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليها لتقر وتعترف بأن هناك خلافات مالية بينها وبين القتيلة التي اقترضت منها بعض المال، فقررت الانتقام منها وذبحتها داخل مسكنها.

من جانبها، تجري النيابة تحقيقات مكثفة لمعرفة كواليس القضية.
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الكلمات المفتاحية

قتل حي الأسمرات حوادث جريمة

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