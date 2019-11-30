عاجل.. سجن فنان شاب بعد اتهامه بالتحريض على اغتصاب إعلامية شهيرة





ألقت السلطات التونسية القبض عل فنان الراب أحمد بن أحمد، الشهير بـ"كلاي بي بي جي"، وذلك على خلفية دعوى قضائية قدمتها ضده الإعلامية بية الزردي.





وأمرت النيابة العامة التحفظ على مغني الراب "كلاي" بسبب اتهامات وُجهت له بالتحريض على الاغتصاب.

بداية القصة

كانت الإعلامية بقناة "الحوار التونسي"، بية الزردي، رفعت قضية ضد "كلاي بي بي جي" واتهمته بالتحريض على اغتصابها"، بعد نشره فيديو كليب اعتبره الكثيرون وتحريضًا على العنف ضدّ المرأة.

ودعت جمعيات حقوقية نسوية في تونس النيابة العامة إلى التحرك الفوري والعاجل ضد الفنان التونسي وضد أغنيته التي اعتبرت أنها تحرض على "اغتصاب النساء".





يذكر أن القضية أثارت موجة غير مسبوقة من الجدل في الوسط الفني والشارع التونسي.



