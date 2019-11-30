تاريخ مواجهات الترجي والرجاء .. كفة متعادلة ولأول مرة يتواجهان في دور المجموعات

سيكون ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية شاهداً على على مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي، في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.







وتمثل مباراة عملاقي القارة أحد "كلاسيكوهات" القارة الأفريقية، لما يمتلكه الناديين من عراقة وتاريخ طويل وجماهيرية جارفة في الوطن العربي وقارة أفريقيا.





تاريخ مواجهات النجم الساحلي والترجي



ورغم عراقة القطبين الكبيرين، إلا أنهما لم يتواجها سوياً سوى في خمسة مباريات فقط، شهدت فوز للترجي، وآخر للوداد، وثلاثة تعادلات سلبية، بيد أن الرجاء حسم أحدها بركلات الترجيح.





على صعي الأهداف يمتلك أبناء باب سويقة الأفضلية، حيث سجل الترجي ثلاثة أهداف في الرجاء، بينما سجل الرجاء في الجهة المقابلة هدفين فقط.





الرجاء يتفوق في الألقاب



وعلى مدار مواجهات الفريقين، إقتنص الرجاء لقبين من الفريق التونسي، وهما لقب دوري أبطال أفريقيا عام 1999 و كأس السوبر الأفريقي عام 2019.





نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1999



وصل الفريقاان الكبيران لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1999، وأقيمت مواجهة الذهاب في الدار البيضااء وإنتهت بالتعادل السلبي.



وتكررت نفس النتيجة في مباراة العودة بالملعب الأولمبي بالمنزه، ليحسمها الرجاء بركلات الترجيح بفضل حارسه الشهير مصطفى الشاذلي، ليقتنص الرجاوية اللقب الأخير لهم في البطولة حتى الآن، ويتأهلوا لكأس العالم للأندية في البرازيل عام 2000.





كأس الإتحاد الأفريقي عام 2006



تواجه الفريقان في دور الـ 16 مكرر من بطولة الإتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) والمؤهل لدور المجموعات.





وبعد إنتهاء مواجهة الذهاب في الدار البيضاء بالتعادل السلبي، إنتصر الترجي بثنائية في ستاد المنزة، سجلها النيجيري مايكل إينرامو وأحمد بن يحيي، ليتأهل الترجي لدور المجموعات.





كأس السوبر الأفريقي 2019



كانت آخر مواجهات الفريقين في كأس السوبر الأفريقي الذي أقيم بملعب ثان بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توج الرجاء بلقب الكونفدرالية عام 2018، بينما فاز الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا من نفس العام.