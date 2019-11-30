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عام حزين بين السرطان والكبد.. أبرز أمراض الفنانين في 2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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رغم النجاحات والشهرة التي وصلت إليها النجوم، في الفترة الأخيرة، إلي أن هناك عدة نجوم واجهت أزمات كثيراً، وأهمها حالتهم الصحية، في الصحة هي أغلي شيء على عند أي إنسان في الحياة، عام 2019 لم سعيد على كثير من النجوم، التي تدهورت حالتها الصحية.

وترصد بوابة الفجر الفني فنانين تعرضوا لوعكة صحية في عام 2019.

محمد فؤاد
تفاجأ الجمهور صباح أمس، بتعرض الفنان محمد فؤاد، لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله العناية المركزة بمستشفى دار الحكمة، وذلك بسب ارتفاع في ضغط الدم.

وأكدت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، أنه يخضع لعدد كم الفحوصات والتحاليل الطبية، حاليًا، وذلك من أجل كشف تفاصيل الأزمة التي مر بها.

نيللي كريم
بدون سابق إنذار، كانت كشفت عن إصابتها بمرض سرطان الوجه، والذي جعلها تسافر للولايات المتحدة للخضوع لعملية جراحية.

وأوضحت الفنانة نيللي كريم تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يومًا.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي"، مشيرة إلى أن العلمية التي خضعت لها "دقيقة" جدًا".


غادة عادل
وانصمت ايضا النجمة غادة عادل، للقائمة حيث خضعت، لعملية جراحية خلال الفترة السابقة والذي تبين بعد الفحوصات أنها تعاني من "الزايدة" وذلك بعد أصابتها بالألم الشديد في البطن، لذلك توقفت لبعض الوقت عن أعمالها الفنية، والمقرر أن تعود من جديد خلال أيام.

هادي الجيار
وتعرض الفنان هادي الجيار، لوعكة صحية والتي جعلته يدخل العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد، وكانت انتشرت وقتها بأنه توفي إلا أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، نفى ذلك مشيرًا إلى أنه أصبح في حالة جيدة.

هيفاء وهبي
كما كشفت الفنانة اللبانية هيفاء وهبي، أن سببب عدم مشاركتها في أعمال فنية الفترة الماضية، هو تعرضها لوعكة صحية، وإصابتها بمرض في الكبد.

وأعلنت عن مرضها من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي "تويتر" قائلة عيد مبارك، ينعاد على الجميع أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر... خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمد لله على كل شيء".

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