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شيرين تثير الجدل بتصريح جديد عن الرجال

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
جرجس ميلاد
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عادت المطربة شيرين عبد الوهاب، لإثارة الجدل مرة أخرى بتصريحاتها عن الرجال، خلال احيائها حفل ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقالت "شيرين" في تصريحاتها الجديدة: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة.. والرجالة دول عسل وسكر"، ما أثار حماس الجمهور.

يذكر أن "شيرين" خرجت بتصريحات سابقة في منتصف نوفمبر الجاري، قالت فيها "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء"، ما أثار استياء وغضب عدد كبير من قبل السيدات وطالبن الفنانة بالاعتذار.

الجدير بالذكر أن "موسم الرياض" يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، ويشمل فعاليات متنوعة، تناسب كل أنواع وطبقات المجتمع، ما بين الألعاب الترفيهية المثيرة، وعروض السيارات، والموضة، والحفلات الشرقية والغربية، والمسرحيات، والمزادات، والأمسيات الشعرية والسينما المفتوحة، وليالي الطرب وغيرها، حتى جذب الزائر والمواطن والسائح ليتخطى عدد مرتادى فعالياته الـ5 ملايين زائر.
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موسم الرياض شيرين والرجال شيرين تصريحات شيرين

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