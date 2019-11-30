عاجل.. تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي

توفى قبل قليل، النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النوب عن دائرة قسم الجيزة، أثناء حضوره حفل زفاف نجلته، على نجل الحاج فاروق سعد، ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.





وقال شهود عيان، إن النائب أصيب بأزمة قلبية، أثناء حفل الزفاف، وتوفى قبل وصول سيارة الإسعاف ولم تنجح أيضا الإسعافات الأولية.

واضطر أسرة العروسين إلغاء الحفل، وسط حالة حزن شديد من أهالي النائب البرلماني، بسبب وفاته المفاجئة.