Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم 30 -11 - 2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:14 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد الرحمن السيد
Advertisements
يستضيف ملعب جيمس بارك المباراة القوية التي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد، والمقرر لها مساء غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، مساء غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، التابعة لمجموعة بي إن سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ’’البريميرليج’’.


قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويدخل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل وهو بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، من أصل 13 مباراة خاضها حتى الأن بالبطولة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.


وكان مانشستر سيتي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 خلال مباراته الأخيرة ضد شاختار الأوكراني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتواصل كتيبة الإسباني بيب جوارديولا اهتزاز المستوى خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر

أخبار تهمك

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 10 ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل اليوم الأحد 6/10/2019 في الدوري الإنجليزي

كورة ستار TV مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مانشستر يونايتد HD يوتيوب مجانا

كورة ستار لايف MATCH WEEK مشاهدة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUSرابط ماتش الريال beIN NOW

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قمة نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status