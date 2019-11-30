موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم 30 -11 - 2019

يستضيف ملعب جيمس بارك المباراة القوية التي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد، والمقرر لها مساء غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل



وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، مساء غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل



وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، التابعة لمجموعة بي إن سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ’’البريميرليج’’.





قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين



ويدخل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل وهو بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، من أصل 13 مباراة خاضها حتى الأن بالبطولة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.