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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:05 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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نشرت صحيفة ليفربول ايكو الإنجليزية التشكيل المتوقع لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والذي سيواجه نظيره فريق برايتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد بمدينة ليفربول والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أساسيا في المباراة.


محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

سيدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالتشكيلة الأساسية للفريق أمام برايتون لاستكمال سلسة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن سيقوم بتغير واحد فقط بعد اصابة اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو في الكاحل أمام نابولي الإيطالي الاسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي :


حراسة المرمي : أليسون بيكر

خط الدفاع : فان دايك _ اندور روبيرتسون _ ألكسندر أرنولد _ ديان لوفرين .

خط الوسط : هنديرسون _ فينالدوم _ جيمس ميلنر .

خط الهجوم : محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو .

بينما يدخل نادي برايتون بالتشكيلة التالية :

حراسة المرمي : ريان .

خط الدفاع : برونو ، دافي ، دانك ، بونج .

خط الوسط : ستيفنس ، بيسوما ، بروبر ، مارش .

خط الهجوم : علي رضا ، أندوني .


تعرف علي موعد مباراة محمد صلاح اليوم مع ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز :

من المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و نظيره فريق برايتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


ويدخل نادي ليفربول المباراة ويرغب في استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسعي نادي برايتون في تقديم نتيجة إيجابية للابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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محمد صلاح ليفربول الجولة الرابعة عشر الإمارات

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