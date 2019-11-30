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خالد فهمي: مصر تعمل على مد جسور التعاون الثقافي مع الشعوب الأفريقية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
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خالد فهمي
خالد فهمي
جرجس ميلاد
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قال الدكتور خالد فهمى المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، إن منتدى أفريقيا 2019، حضره حوالي 2000 شخص من رجال الأعمال والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وبعض من شركات القطاع الخاص وعدد من الدول ورؤساء الحكومات وتم تنظيم هذه الفعالية بشكل جيد.

وأوضح "فهمى" فى حوار تليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز"، أن على هامش هذا المنتدى حدثت العديد من الفعاليات منها العديد من توقيع بروتوكولات التعاون بين الدول الأفريقية في مجال التبادل التجاري وتحسين البنية التحتية لعدد من الدول الافريقية.

وأكد أن مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى كان لديها الأولويات للعمل مع القارة الأفريقية وتنفيذ أجندة التنمية 2063، مشيرا إلى أن الاولويات تمثلت فى التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وقضايا السلم والأمن داخل القارة السمراء.

وشدد على أن مصر تعمل على مد جسور التعاون الثقافي بين دول القارة والشعوب الأفريقية، مضيفا أن هذا هو الذي دفع مصر إلى استضافة العديد من المنتديات واللقاءات والمؤتمرات.
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