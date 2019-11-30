عاجل.. أول تعليق من إيمري على رحيله عن آرسنال

أرسنال يعلن إقالة إيمري من تدريب الفريق

وكان نادي أرسنال قد أعلن صباح اليوم الجمعة 29 نوفمبر رسميا إقالة إيمري من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

رسالة مؤثرة من إيمري عقب إقالته من تدريب أرسنال

وقال إيمري في أول تصريح له عقب إقالته: "لقد كان شرفاً لي تدريب نادي أرسنال، أود شكر جمهور أرسنال من صميم قلبي على مساعدتي في فهم والشعور بعظمة أرسنال".





وتابع أوناي: "لكل من أتى من جميع أنحاء العالم لملعبنا ووقف منتظراً تحت المطر والبرد لتحيتي بعد أي مباراة أود إعلامكم بأنني عملت بشغف وجهد وإلتزام."





المدربين المرشحين لخلافة إيمري في أرسنال

ويوجد العديد من المدربين المرشحين لخلافة إيمري في مهمة تدريب نادي أرسنال أبرزهم نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون وكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي وماسيمليانو أليجري وميكل أرتيتا ولكن سيتم حسم ملف المدرب الجديد في الجانرز خلال الساعات القليلة القادمة.





موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي نورويتش سيتي يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز