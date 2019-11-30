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موعد مباراة الرجاء والترجي اليوم السبت 30/11/2019 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
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الرجاء والترجي
الرجاء والترجي
حسام مجدي
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يستعد نادي الرجاء الببضاوي المغربي لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي اليوم السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


موعد مباراة الرجاء والترجي بدوري أبطال إفريقيا

وتلعب مباراة نادي الرجاء ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.


كما ستلعب مباراة نادي الرجاء ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب ونفس التوقيت في تونس.


القنوات الناقلة لمباراة الترجي والرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الرجاء ضد نظيره نادي الترجي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.


مجموعة نادي الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وبتواجد نادي الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الرجاء البيضاوي ونادي فيتا كلوب ونادي سبيبة القبائل.


يذكر أنه لم تلعب أي مباراة حتى الآن في المجموعة الرابعة والتي يتواجد بها الرجاء والترجي وسيلعب اللقاء الأخر بين شبيبة القبائل وفيتا كلوب اليوم أيضا.
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الكلمات المفتاحية

موعد الرجاء والترجي الدوري الافريقي

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