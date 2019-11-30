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توفيق عكاشة يروي قصة النمرود وسيدنا إبراهيم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
جرجس ميلاد
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روى الإعلامى توفيق عكاشة، قصة معجزة سيدنا إبراهيم والنمرود، قائلا: "إن الله عز وجل عندما جاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء جاءه بمعجزة لكى تعكس هذه المعجزة قوة سيدنا إبراهيم وقيادته وميلاده كقائد".

وأشار "عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن النبي لابد أن تتوفر فيه صفات القيادة والزعامة والشخصية القوية والذكاء وسرعة البديهة إلى أخره من سمات القيادة.

وتابع: " كانت واقعة نبى الله إبراهيم علية السلام والنمرود عندما أراد النمرود أن يحرق سيدنا إبراهيم، فأمر الله عز وجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم".

وأوضح أن نبي الله إبراهيم عليه السلام، خرج سالما من النار التي ألقى فيها، فخلق زعيما في قومه؛ لأنه لم يتأثر بحريق النار، مؤكدا أن النبى إبراهيم بعد خروجة سالما من النار لفت أنظار قومة له، مضيفا أن ذلك من صناعة الخالق عز وجل لشخصا يكون قيادة.
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الكلمات المفتاحية

توفيق عكاشة النمرود إبراهيم

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