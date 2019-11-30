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بالتعاون مع 57357.. الاتحاد المصري لطالب الصيدلة يطلق مشروع تأهيلي لمواكبة سوق العمل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
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الاتحاد المصري لطالب الصيدلة
الاتحاد المصري لطالب الصيدلة
صلاح حسن
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تنظم نقابة الصيادلة فرع محافظة البحيرة، حفلًا افتتاحيًا يُقيمه مكتب الاتحاد المصري لطالب الصيدلة بجامعة دمنهور، حيث يطلق الاتحاد مشروعه "PHocus"، لتأهيل وتطوير الطالب الصيدلي لمواكبة سوق العمل.


ويهدف المشروع إلى تخريج طالب صيدلي قادر على القيام بدوره في الفريق الطبي على أكمل وجه ليكتمل مثلث الرعاية الطبية.


ويقام الحفل بالتعاون مع مؤسسة 57357 وبدعم من صيدليات 19011 حيث يسعى الاتحاد المصري لطالب الصيدلة إلى توفير مناخ مناسب للتعلم، ويبدأ الحفل في تمام الـ12 ظهر اليوم السبت في مقر نقابة الصيادلة بدمنهور.


وينقسم المشروع إلى عدة مراحل مختلفة تتعدد بين إمداد الطالب بالمعلومات الأكاديمية، وورش العمل التطبيقية التي تساعد الطالب على التأهل لمسابقة عالمية يتيحها له الاتحاد الدولي لطالب الصيدلة في مؤتمره العلمي في 

كوريا، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني في المسابقة على فترة تدريبية في مؤسسة 57357.


طالب صيدلة
طالب صيدلة




يُذكر أن الاتحاد المصري لطالب الصيدلة يُعد أكبر منظمة طلابية غير حكومية، وغير هادفة للربح وتضم طلبة صيدلة من 34 جامعة على مستوى مصر، ويخضع لإشراف النقابة العامة للصيادلة، وهو عضو كامل بالاتحاد الدولي لطالب الصيدلة الذي يضم أكثر من 80 دولة، فيما يضم الاتحاد المصري ما يقرب من 5000 طالب صيدلي ويهدف الى تطوير الطالب الصيدلي وتحسين الحالة الصحية للمجتمع.

يُذكر أن الاتحاد المصري لطالب الصيدلة يُعد أكبر منظمة طلابية غير حكومية، وغير هادفة للربح وتضم طلبة صيدلة من 34 جامعة على مستوى مصر، ويخضع لإشراف النقابة العامة للصيادلة، وهو عضو كامل بالاتحاد الدولي لطالب الصيدلة الذي يضم أكثر من 80 دولة، فيما يضم الاتحاد المصري ما يقرب من 5000 طالب صيدلي ويهدف الى تطوير الطالب الصيدلي وتحسين الحالة الصحية للمجتمع.
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