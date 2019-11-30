خاص.. مساء الأحد القادم وصول محافظ البحر الأحمر الجديد

قال مصدر بديوان عام محافظة البحر الأحمر، إن اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، يصل لديوان عام المحافظة مطلع هذا الأسبوع لمباشرة مهام عمله.



وأكد المصدر، لـ "لفجر" أن اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، سوف يصل مساء يوم الأحد المقبل ليبدأ مهام عمله من صباح يوم الاثنين، وذلك بناءا على التنسيق بين مكتب المحافظة بالقاهرة والديوان العام بالبحر الأحمر.



وأضاف المصدر، أن مكتب المحافظة بالقاهرة يقوم بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة عند حجز الطيران من القاهرة للغردقة للمحافظ، وتقوم إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستقبال المحافظ الجديد فى مطار الغردقة الدولي، موضحًا أن سبب تأخر وصول المحافظ الجديد هو إرتباطه باجتماع مهم مع إحدى الجهات الرسمية.



وأدى اللواء عمرو محمد حنفى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى لتَولى منصب محافظ البحر الأحمر، خلفا للواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق الذى تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من شهرين.