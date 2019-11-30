Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد منتصر: الماضي أصبح وثن ونحتاج لصدمه كهربائية (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
Advertisements
خالد منتصر
خالد منتصر
جرجس ميلاد
Advertisements
قال الدكتور خالد منتصر، أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية، إن المجتمع يحتاج إلى صدمة كهربائية لتنظيم إيقاعه، مضيفا: "الناس أصبحت مغيبة تماما، والماضي أصبح وثنا وأصبح الاجترار وظيفة".

وأشار "منتصر" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن الحنين للماضي يختلف عن الاجترار الذى يسود المجتمع حاليا بقصص وأحداث مظلمة، مضيفا أن الحنين للماضي يكون حنين لنقاط مضيئة في التاريخ للاقتداء بها.

وأوضح "منتصر" أن طلاب المرحلة الاعدادية يدرسون قصة "عقبة بن نافع"، التى تتحدث عن تطاير الرؤس كشيء طبيعي يحدث، مؤكدا أن ذلك يؤكد عدم إدارك المسئولين لما يقدموه للطلاب في المدارس، وكأن لا توجد قصص أخرى.

وأكد "منتصر" أن العلم في الصغر مثل النقش على الحجر كما يقال، متابعًا: "العلم في الصغر مثل الوشم في العقل والوجدان"، لافتًا إلى أن الإرهابيين تعلموا أن التفكير النقدي جريمة، كما تعلموا أنهم لا يجب عليهم أن يسألوا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد منتصر تنظيم التعليم إرهاب

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم.. طرد أيمن أشرف

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 6 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 9 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

موضوعات متعلقة

تفسير الشعراوي للآية 38 من سورة الأعراف

أمين "البحوث الإسلامية": تحدي القراءة يثري العقل والفكر والوجدان

"النوستالجيا" بين العقل الواعي والباطن

ليه معظم الإرهابيين خريجي الكليات العملية؟.. خالد منتصر يجيب (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

08:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status