خالد منتصر: الماضي أصبح وثن ونحتاج لصدمه كهربائية (فيديو)



وأشار "منتصر" خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن الحنين للماضي يختلف عن الاجترار الذى يسود المجتمع حاليا بقصص وأحداث مظلمة، مضيفا أن الحنين للماضي يكون حنين لنقاط مضيئة في التاريخ للاقتداء بها.



وأوضح "منتصر" أن طلاب المرحلة الاعدادية يدرسون قصة "عقبة بن نافع"، التى تتحدث عن تطاير الرؤس كشيء طبيعي يحدث، مؤكدا أن ذلك يؤكد عدم إدارك المسئولين لما يقدموه للطلاب في المدارس، وكأن لا توجد قصص أخرى.



وأكد "منتصر" أن العلم في الصغر مثل النقش على الحجر كما يقال، متابعًا: "العلم في الصغر مثل الوشم في العقل والوجدان"، لافتًا إلى أن الإرهابيين تعلموا أن التفكير النقدي جريمة، كما تعلموا أنهم لا يجب عليهم أن يسألوا.



قال الدكتور خالد منتصر، أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية، إن المجتمع يحتاج إلى صدمة كهربائية لتنظيم إيقاعه، مضيفا: "الناس أصبحت مغيبة تماما، والماضي أصبح وثنا وأصبح الاجترار وظيفة".