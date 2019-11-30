عالم أزهري يرد على متصلة تشكو من زوجها: "أنتي خائنة" (فيديو)



واشتكت "نسرين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على قناة "النهار"، من زوجها بعد اكتشافها زواجه من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها طلبت منه على الفور الطلاق وبالفعل انفصلت عنه منذ فترة، ثم عادت له مرة أخرى لأجل الأبناء، مؤكدة أنها لا تطيق الحياة معه بسبب وجود زوجة ثانية في حياته.



وأضافت: "كل ثانية زوجي وزوجته الأخرى مضايقيني في حياتي، وأصحي من النوم هم ثقيل في قلبي، وكل شوية بتحسبن عليه".



وردا على الشكوى، وجه الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، عدة أسئلة للمتصلة، قائلا: هل أغضبك أو أساء معاملتك؟ فأجابت: لم يحدث ولكن زواجه من أخرى يؤلمني، ليكرر الشيخ: هل تأكلين من خيره؟ لترد: بالطبع، ليعقب الشيخ: إذن فأنتِ لستِ مؤتمنة وخائنة لله تعالى ولرسوله؛ لأنك عدت بإرادتك، والرجل لم يقترف إثما أو معصية، وربما قصرتِ وظلمتِ، بينما هو لم يظلمك ولم يخنك أو ينقصك حقا، فعندما تأكلين من خيره وتعيشين في نعيمه وشقائه وتحسبني عليه فأنتِ خائنة لله ورسوله".



فاجأ الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، متصلة تدعى "نسرين" بكت على الهواء، أثناء شكواها من زوجها، بوصفها بأنها " ليست مؤتمنة وخائنة لله تعالى ولرسوله".