موعد مباراة مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24 اليوم 30- 11 - 2019. مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين





ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين مباراة السعودية ونظيره البحريني، مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.





ويسعى المنتخب ال سعودي إلى تعويض النتيجة المخيبة التي تعرض لها في مستهل مشواره بالبطوله بعدما سقط أمام منتخب الكويت بثلاثة أهداف نظيفة، في افتتاحية بطولة خليجي 24، فيما تعادل المنتخب البحريني سلبيا مع منتخب عمان.





ويتواجد منتخب البحرين في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليجي العربي رصيد نقطة واحدة، خلف الكويت المتصدر ب3 نقاط، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل المنتخب السعودي الترتيب بدون نقاط.





موعد مباراة السعودية ضد البحرين في خليجي 24:-



من المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في خليجي 24:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".





التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مواجهة البحرين:-



من المتوقع أن يدفع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه سعود عبدالحميد، وزياد الصحفي، وحسن تمبكتي، وخبراني، فيما سيضع سلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، وتركي العمار، ويحيى الشهري في وسط الميدان، وسيقود هجوم السعودية الثنائي عبدالعزيز البيشي، وفراس البريكان.





حراسة المرمى: فواز القرني.



خط الدفاع: سعود عبدالحميد ، زياد الصحفي ، حسن تمبكتي ، و خبراني .



خط الوسط :سلطان الغنام ، عبدالإله المالكي ، تركي العمار ، يحيى الشهري.



خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي و فراس البريكان.





التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين في مواجهة السعودية:-



سيبدأ مدرب البحرين اللقاء بسيد علوي في حراسة المرمى، وأمامه سيد علي، وسيد باقر، أحمد نبيل، وراشد الحوطي، فيما سيدفع بعلي حرم، وعلي مدن، وجاسم الشيخ ، وكميل الأسود، ومهدي حميدان في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم محمد الرميحي.