موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 - 11- 2019.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون liverpool

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مع فريق برايتون يوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة ا لرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.







ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-



ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.





وعاد اللاعب المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول ضد نابولي الإيطالي بعد غيابه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وكان قد غاب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021 بسبب تلك الاصابة.





موعد مباراة ليفربول ضد برايتون :-



وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق وبرايتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون :-



وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق برايتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مع فريق برايتون يوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة ا لرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-



ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.





وعاد اللاعب المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول ضد نابولي الإيطالي بعد غيابه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في الجولة الحادية عشر من البريميرليج، وكان قد غاب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون 2021 بسبب تلك الاصابة.





موعد مباراة ليفربول ضد برايتون :-



وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق وبرايتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.